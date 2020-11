Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в правительства представил данные о проводольственных запасах в республике.

По его словам, все поставленные задачи на 202 год выполнены. Примерно на 1,5 года продовольственная безопасность в виде сырья в республике обеспечена. Как отметил Фазрахманов, в 2021 году планируется увеличение производства по основным видам продукции. В этом году удалось собрать 4038 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, 1218 тысяч тонн сахарной свеклы, 396 тысяч тонн масличных культур, 699 тысяч тонн картофеля и 277 тысяч тонн овощей.

