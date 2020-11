Медики считают, что мир может столкнуться с новой эпидемией – на этот раз кори

Эпидемиологи предупреждают о новой опасности. Из-за COVID-19 может вырасти заболеваемость корью. Ранее эта болезнь считалась практически побежденной.

Сотрудники Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне заявили, что из-за пандемии миллионы детей пропустили вакцинацию от кори. Это значит, что в будущем году гарантированно будет вспышка этого заболевания, пишет infox.ru. По словам ученых, плечо распространения кори составляет год. В 2020-м вакцинацию пропустили 94 млн детей. Все они потенциальные жертвы кори, считавшейся побежденной инфекцией. При этом вероятность заразиться корью у человека, которому не сделали прививку, составляет 90%. Напомним, люди все еще болеют корью, но эпидемий этой крайне заразной болезни не было довольно давно.

