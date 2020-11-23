Медики считают, что мир может столкнуться с новой эпидемией – на этот раз кори

Медики считают, что мир может столкнуться с новой эпидемией – на этот раз кори

Вчера, 23:10ОбществоPhoto: pixabay.com
Эпидемиологи предупреждают о новой опасности. Из-за COVID-19 может вырасти заболеваемость корью. Ранее эта болезнь считалась практически побежденной.

Сотрудники Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне заявили, что из-за пандемии миллионы детей пропустили вакцинацию от кори. Это значит, что в будущем году гарантированно будет вспышка этого заболевания, пишет infox.ru.

По словам ученых, плечо распространения кори составляет год. В 2020-м вакцинацию пропустили 94 млн детей. Все они потенциальные жертвы кори, считавшейся побежденной инфекцией. При этом вероятность заразиться корью у человека, которому не сделали прививку, составляет 90%.

Напомним, люди все еще болеют корью, но эпидемий этой крайне заразной болезни не было довольно давно.

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