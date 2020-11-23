Глава Башкирии раскритиковал благоустройство набережной в Салавате

Радий Хабиров рассказала, что в следующем году в Ишимбае откроется сразу два производства: швейное и светильников. Он добавил, что ОЭЗ «Алга» начали осваивать резиденты, причем не только из России, но и из Кореи, Венгрии и Казахстана.
Без ложки дегтя в поездке не обошлось. Хабиров остался не доволен благоустройством набережной в Салавате. В этом году город получил 129 миллионов рублей, 120 из которых выделил федеральный центр.
Набережную не сдали в срок, потому что прежнее руководство города и МинЖКХ выбрали на конкурсе непонятных коммерсантов, которые три месяца не приступали к работе и с которыми пришлось расторгать контракт, написал Радий Хабиров.
Глава Башкирии рассказал, что нынешний подрядчик работает хорошо.