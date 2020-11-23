Глава Башкирии раскритиковал благоустройство набережной в Салавате

Радий Хабиров рассказала, что в следующем году в Ишимбае откроется сразу два производства: швейное и светильников. Он добавил, что ОЭЗ «Алга» начали осваивать резиденты, причем не только из России, но и из Кореи, Венгрии и Казахстана.