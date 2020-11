«Это импульсивное решение»: мнение психолога о смерти 11-летнего школьника в Уфе

Новость о смерти 11-летнего школьника появилась в сюжетах новостей в субботу, 21 ноября. Тело ребенка было обнаружено около одной из уфимских многоэтажек. Как сообщали СМИ, мальчик умер после ссоры с мамой. Конфликт, по данным телеканала «Вести-Башкортостан», произошел из-за плохого результата на минувшей олимпиаде.

Позже прокуратура организовала проверку по факту смерти подростка, а следствия возбудило уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Сотрудники правоохранительных органов дадут оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка. «Ему было слишком трудно в том классе» Как удалось выяснить Mkset, мальчик учился в одной из уфимских школ и очень любил точные науки. Источник, близкий к друзьям погибшего, сообщает, что одной из причин могло стать давление учителей во время учебного процесса. — Все знают его учителя математики, который очень сильно давит на учеников, что бы те знали предмет на 5+. Возможно, ему было слишком трудно в том классе, сообщает источник. Знакомые погибшего характеризуют его как открытого мальчика, у которого было много друзей. По их словам, он всегда старался преуспеть в учебе, выигрывал во многих олимпиадах по математике и информатике. Также источник рассказал, что семья школьника является благополучной. Он вместе с родителями часто ездил отдыхать по разным городам и странам. «У многих родителей «совок в голове» Новость о смерти школьника мало кого оставила равнодушным. В социальных сетях жители республики оставляют множество комментариев. При этом их мнения словно разделились на два лагеря. Одни считают, что детей необходимо воспитывать, и нет ничего плохого в том, чтобы наказывать ребенка за плохое поведение или низкую успеваемость. — Что вы несёте чушь? Теперь и ребёнка нельзя ругать? Нужно и надо! Пряники и кнут – вот, что надо! Здесь вообще другое! Я мама троих детей - 16, 11-ти, и трех лет. Здесь явно «туман». Очень и очень странно! Надеюсь, что правоохранительные службы разберутся, — считает Галия Мухамедьярова. — Дети теперь очень с характером. Кого не ругали в детстве, почему-то мы не бросались с крыш, — недоумевает Валентина Терентьева. Другие же уверены, что к современным детям нужно искать другой подход, и в случившемся виноваты окружающие мальчика взрослые – родители и учителя. — У многих родителей «совок в голове». Давно уже образование не социальный лифт в этой стране. Многие бьют детей за плохие оценки. Отсутствие результата — это тоже результат. Сами плохо учились и через детей хотят реализовать свои упущенные амбиции. У ребенка своя жизнь, свой путь и свои оценки. Ребенок – это личность! — пишет Альмира Иванюк. — За это надо родителей судить. Надо доверительно разговаривать с детьми, поддержать, успокоить. А не начинать с нападок. Очень жаль ребенка, — пишет Валентина Пономарева. «Это импульсивное решение» Свое мнение по данному инциденту высказала детский и подростковый психоаналитик, семейный психолог Юлия Хакимова. — Дети совершают самоубийство по разным причинам, но чаще всего это - импульсивные решения, и я думаю, что ребенок просто не выдержал определенного психического напряжения и единственный способ разрядки он увидел через метафору «выключить себя». Импульсивность подростковых суицидов — это самая большая сложность, потому что очень сложно их прогнозировать. Есть очень много методик, когда специалисты пытаются предугадать это, но я могу сказать, что такие тесты не дают 100% гарантии, потому что от эмоциональной вспышки не застрахован ни один подросток во время гормонального взросления, — уверяет психолог. По мнению Юлии Хакимовой, есть несколько способов, которые помогут современным родителям избежать подобных эмоциональных вспышек, которые могут привести к негативным последствиям. В первую очередь, родители должны выстраивать доверительные отношения с ребенком и создавать глубокий эмоциональный контакт. — У вас не должно быть завышенных требований к ребенку, и он должен понимать, что мама и папа его любят, даже когда он плохой. Родитель должен знать друзей, с которым общается ребенок, игры, в которые они играют, знать его жизнь, но при этом оставлять ребенку право на тайну, считает психолог. Для того, чтобы ребенок сам брал ответственность за свое обучение и избегал психоэмоционального напряжения, родителям важно в период взросления чада сформировать у него правильные ценности и волевые чувства. В противном случае родителям приходится прибегать к манипуляциям извне, например, наказывать или стимулировать. — Формирование волевой сферы – индивидуальный процесс. Она формируется исходя из характера и темперамента ребенка, атмосферы в семье. Самый простой и общий способ, который подходит ко всем – это здоровые эмоциональные отношения между членами семьи, потому что когда ребенок начинает понимать, что есть не только его желания, а еще и мама и папа, то он слушает родителей не потому что их боится, а потому он не хочет, чтобы они переживали. Детьми должен управлять не страх наказания, а эмпатия и любовь к родителям, — говорит эксперт.

