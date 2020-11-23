«Это импульсивное решение»: мнение психолога о смерти 11-летнего школьника в Уфе

— Дети совершают самоубийство по разным причинам, но чаще всего это - импульсивные решения, и я думаю, что ребенок просто не выдержал определенного психического напряжения и единственный способ разрядки он увидел через метафору «выключить себя». Импульсивность подростковых суицидов — это самая большая сложность, потому что очень сложно их прогнозировать. Есть очень много методик, когда специалисты пытаются предугадать это, но я могу сказать, что такие тесты не дают 100% гарантии, потому что от эмоциональной вспышки не застрахован ни один подросток во время гормонального взросления, — уверяет психолог.