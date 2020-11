Дегтярев не объявлял тендер на охрану губернатора стоимостью 33 млн

Противники Дегтярёва активно занимаются дезинформацией относительно личности губернатора. В этот раз они саботировали чиновничий аппарат. В ходе рабочих командировок главы региона в Москву и поездок по краю без его ведома объявили тендер на его охрану на сумму в тридцать три миллиона рублей.

Издание transsibinfo.com пишет, что в момент, когда Дегтярев узнал о проведении закупки, он потребовал ее незамедлительной отмены. Он отметил, что подобного рода решения в рамках кризиса региона не были и не могли быть с ним согласованы. О самоуправстве чиновников и саботаже аппарата свидетельствует мгновенный перехват информации о старте тендера оппозиционными медиа. Вместе с тем при освещении инфоповода наблюдалось значительное число негативных отзывов. Скандальная закупка была немедленно признана недействительной, сведения об этом появились на сайте госзакупок. Помимо того, Михаил Дегтярев критично высказался относительно механизма госзакупок в краевом правительстве. Со слов руководителя региона, отрасль нужно тщательно проверить на предмет неэффективности и криминализированности. Отмечается, что комитет лесного хозяйства в течение этого года два раза приобретал гусеничную технику у предприятий, имеющих одного учредителя. При этом закупочная цена одинаковых вездеходов различалась почти в два раза.

