В Уфе показали коллекции Натальи Гайдаржи и Александры Хисаметдиновой

Показ модных коллекций прошел в выставочном центре ВДНХ Экспо в рамках выставки «Легпром-Уфа».

Известная уфимская плюс сайз модель Эльвира Ишмуратова и ее студия «Stikhia» представили две коллекции: «Льняные сезоны» от Натальи Гайдаржи и этно-фэшн коллекцию «CoupletuyStyle» от Александры Хисаметдиновой.

Эльвира Ишмуратова (вторая слева) представила модные коллекции в Уфе. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Перед зрителями под живую музыку вышли на подиум более 50 девушек и женщин.

Коллекции Натальи Гайдаржи представляют новое слово в экомоде, сообщал ранее «Башинформ». В 2009 году на Международном форуме талантов, моделей и дизайна в Москве Наталья получила Гран-при и золотую медаль от магистра высокой моды Пьера Кардена. Ее коллекции показывали в ООН, ЮНЕСКО и на Красной площади

Коллекция Александры Хисаметдиновой пропагандирует ценность наследия предков в контексте современной моды.