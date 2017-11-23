В Уфе показали коллекции Натальи Гайдаржи и Александры Хисаметдиновой
Известная уфимская плюс сайз модель Эльвира Ишмуратова и ее студия «Stikhia» представили две коллекции: «Льняные сезоны» от Натальи Гайдаржи и этно-фэшн коллекцию «CoupletuyStyle» от Александры Хисаметдиновой.
Перед зрителями под живую музыку вышли на подиум более 50 девушек и женщин.
Коллекции Натальи Гайдаржи представляют новое слово в экомоде, сообщал ранее «Башинформ». В 2009 году на Международном форуме талантов, моделей и дизайна в Москве Наталья получила Гран-при и золотую медаль от магистра высокой моды Пьера Кардена. Ее коллекции показывали в ООН, ЮНЕСКО и на Красной площади
Коллекция Александры Хисаметдиновой пропагандирует ценность наследия предков в контексте современной моды.
- Я впервые видела такой полный зал при показе коллекций, - рассказала Медиакорсети Эльвира Ишмуратова. - Впервые в показе мод приняли участие простые девушки и женщины со всех районов Башкирии. Особенно отличились Хайбуллинский и Баймакский районы. Коллекцию Натальи Гайдарджи представили модели из Челябинска и Москвы. Экомода сейчас в тренде в столице России.