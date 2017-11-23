В России на законодательном уровне запретят рекламу на квитанциях ЖКХ

Рекламные объявления на квитанциях ЖКХ в России окажутся под запретом закона.

Как пишет издание Dni.ru, Госдума приняла соответствующие поправки к действующему законодательству.

В соответствии с принятыми изменениями, запрет коснется, в частности. размещения объявлений на оборотных сторонах платежек.

Как отметили авторы инициативы, в настоящее время информационное пространство и без того перенасыщено разными видами рекламы. Она окружает граждан на улице, в общественных местах, в СМИ. Как утверждают парламентарии, от людей поступает множество жалоб, касающихся засилья рекламных объявлений на документах для оплаты услуг ЖКХ.

При этом, нормативные акты предусматривают список данных, которые должны приводиться в платежках. Так, речь идет о сведениях о плательщике и исполнителе услуг, реквизитов для внесения платы получателю платежа, расчета размеры оплаты, справочных и иных сведений. Рекламу к этой информации законодатель не отнес, о чем говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Несмотря на это, часто в целях экономии места для размещения объявлений обязательные сведения печатают самым мелким шрифтом. В итоге, она оказывается нечитаемой для многих пенсионеров и людей с плохим зрением.

Управляющие компании продолжают использование платежных квитанций как мест для рекламы даже после того, как суды по искам граждан по всей стране признавали эти действия противозаконными. Но не каждый готов идти в суд для отстаивания своих прав.

В Госдуме на законодательном уровне приняли решение защитить граждан от рекламы на платежках. Документ инициировала группа депутатов, и был единогласно поддержан законодателями во всех трех чтениях.