В России будут блокировать номера телефонных террористов

Как пишет издание Dni.ru, депутаты приняли нормативно-правовой акт во втором чтении.
Согласно проекту закона, операторы связи должны в неизменном виде передавать абонентский номер или уникальный код идентификации пользователя, который начал соединение.
Помимо этого, оператору вменяется в обязанность прекращение оказания услуг, если поступил соответствующий запрос от правоохранительных структур или вышло предписание от Роскомнадзора (в ситуации, если в течение 15 дней не подтвердится совпадение информации фактического пользователя со сведениями, приведенными в договоре оказания услуг связи). Необходимость этой нормы обусловлена потребностью в предотвращении и пресечении преступлений, совершаемых при помощи средств коммуникаций.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, если в правоохранительные органы поступят сведения о ложных звонках по поводу заложенных бомб, они смогут обратиться к сотовым операторам, чтобы те заблокировали эти звонки.
Введенные поправки нужны для эффективной борьбы с телефонным терроризмом, одним из вызовов России в последнее время, считает первый заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев.
Со слов председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, вносимые поправки ни коим образом не коснутся оказания услуг абонентам (например, «определитель номера»). Принятые депутатами Госдумы нормы имеют целью исключительно упрощение работы правоохранительных органов по борьбе с телефонным терроризмом.
Левин напомнил, что российской экономике нанесен существенный урон из-за ложных анонимных звонков. Помимо этого, по словам депутата, злоумышленники часто прибегают к телефонной связи и интернету для шантажа и вымогательствам.