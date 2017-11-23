В России будут блокировать номера телефонных террористов

На дополнительном пленарном заседании Нижней палаты парламента в четверг 23 ноября одобрили закон о возможности блокировки номеров, с которых совершаются звонки с ложными сообщениями о готовящихся терактах.

Как пишет издание Dni.ru, депутаты приняли нормативно-правовой акт во втором чтении.

Согласно проекту закона, операторы связи должны в неизменном виде передавать абонентский номер или уникальный код идентификации пользователя, который начал соединение.

Помимо этого, оператору вменяется в обязанность прекращение оказания услуг, если поступил соответствующий запрос от правоохранительных структур или вышло предписание от Роскомнадзора (в ситуации, если в течение 15 дней не подтвердится совпадение информации фактического пользователя со сведениями, приведенными в договоре оказания услуг связи). Необходимость этой нормы обусловлена потребностью в предотвращении и пресечении преступлений, совершаемых при помощи средств коммуникаций.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, если в правоохранительные органы поступят сведения о ложных звонках по поводу заложенных бомб, они смогут обратиться к сотовым операторам, чтобы те заблокировали эти звонки.

Введенные поправки нужны для эффективной борьбы с телефонным терроризмом, одним из вызовов России в последнее время, считает первый заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

Со слов председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, вносимые поправки ни коим образом не коснутся оказания услуг абонентам (например, «определитель номера»). Принятые депутатами Госдумы нормы имеют целью исключительно упрощение работы правоохранительных органов по борьбе с телефонным терроризмом.