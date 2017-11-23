Ученые Великобритании доказали пользу трех чашек кофе в день

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что максимальный положительный эффект для здоровья кофе может принести, если выпивать этот напиток в количестве трех чашек в день.

Как пишет издание Dni.ru, в этом случае риски развития различных заболеваний сокращаются в несколько раз.

Это касается диабета, деменции, патологий печени и сердечно-сосудистой системы, а также ряда онкологических заболеваний.

При этом те, кто вовсе отказался от употребления кофе либо злоупотребляет им, этими преимуществами не обладает. Меньше пользы получит и тот, кто добавляет в напиток сахар или сочетает его с жирными десертами.

К таким заключениям эксперты пришли после анализа 200 исследований, проведенных в разных странах мира. В их числе было 17 крупных клинических испытаний.

Пользу именно от такого количества кофе, в объеме трех чашек в день, выявили и ученые из французского Национального института здравоохранения. Ранее они доказали, что это количество напитка продлевает жизнь больным ВИЧ и гепатитом. По мнению экспертов, кофе обладает противовоспалительными свойствами по отношению к печени, приостанавливает выработку ферментов и купирует устойчивость к инсулину.