Ученые из Канады сняли видео с чешущимися о камни китами
Сегодня, 16:05Общество
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Исследователи из Британской Колумбии в Канаде сняли на видео морских китов, которые чешутся о камни.
Как пишет издание Dni.ru, ученым стало интересно поведение китов после того, как они заметили на их телах потертости.
Чтобы выяснить, откуда они взялись, ученые следили за млекопитающими с помощью дрона. Оказалось, киты имеют привычку чесаться о морские камни. Таким способом они избавляются от отмерших, либо зараженных, участков кожи.
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