Медико-генетический центр в Уфе откроют в январе

В нем будут проводить раннюю ДНК-диагностику для профилактики наследственных заболеваний.

- У нас в республике действительно есть знающие люди, которые могут на высоком уровне организовать работу таких сложных, фактически научных исследовательских центров, - отметил Хамитов. - Конечно же, через генетический, генный анализ мы сможем выводить нашу медицину на совершенно другой уровень. Эту работу мы, конечно же, сделаем. Всё это стоит недёшево, но и в этом случае жалеть денег не стоит.