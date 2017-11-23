Медико-генетический центр в Уфе откроют в январе
Сегодня, 10:06ОбществоНаталья КузнецоваФото: glavarb.ru
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В нем будут проводить раннюю ДНК-диагностику для профилактики наследственных заболеваний.
О том, что центр откроется в январе, сообщил глава региона Рустэм Хамитов, выступая на праздничном собрании к Дню матери.
- У нас в республике действительно есть знающие люди, которые могут на высоком уровне организовать работу таких сложных, фактически научных исследовательских центров, - отметил Хамитов. - Конечно же, через генетический, генный анализ мы сможем выводить нашу медицину на совершенно другой уровень. Эту работу мы, конечно же, сделаем. Всё это стоит недёшево, но и в этом случае жалеть денег не стоит.
Напомним, центр планируется открыть на базе инновационного центра при кафедре генетики и фундаментальной медицины биологического факультета БашГУ.
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