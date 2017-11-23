Елизавета II стала самым старым правителем на планете

После того, как президент Зимбабве Роберт Мугабе ушел в отставку, самым старым правителем в мире стала королева Великобритании Елизавета II.

Как сообщает издание Dni.ru, Елизавете II 91 год, из которых 65 она занимает место на престоле.

Роберту Мугабе в феврале этого года исполнилось 93 года. 37 лет он руководил африканским государством Зимбабве. По словам его жены, жители страны так любят Мугабе, что избрали бы на новый срок даже его труп, при этом она умолчала о том, что о демократии в Зимбабве не может идти и речи, а армия страны частенько помогала гражданам сделать правильный выбор.

В ноябре этого года народ Зимбабве взбунтовался против своего лидера, мятеж поддержала и армия. В результате этого, президенту пришлось уйти в отставку.

Диктатора, который получил прозвище Людоед за авторитарный и жесткий стиль управления государством, с опаской критиковала внутри страны немногочисленная оппозиция. На международной арене общественные организации и политики критиковали его более уверенно. Известно, что Мугабе нередко прибегал к пыткам и обвинялся в убийстве десятков тысяч человек. Также он довел страну до 70% безработицы, а в 2008 году разогнал инфляцию до 230 000%. В этот период людям приходилось привозить деньги на тачках в магазины, чтобы купить лепешку из кукурузной муки.

Уровень жизни в Зимбабве является одним из самых низких в мире. Каждую неделю на территории страны от СПИДа умирает пять тысяч человек.

Вторая жена Мугабе – Грейс в декабре 2014 заняла один из ключевых постов в правящей партии. По словам оппозиционеров, в последние годы Грейс Мугабе фактически взяла на себя руководство Зимбабве вместо своего супруга. Ее часто упрекали в поездках заграницу для покупок дорогих вещей, в то время как экономика страны испытывала большие трудности.

В 2009 году в Гонконге Грейс вместе с телохранителем напала на журналиста британской газеты The Times. Позже в побоях шнуром от удлинителя первую леди обвинила 20-летняя модель, однако, жене президента удалось избежать наказания.

14 ноября 2017 года, когда вооруженные солдаты заняли ключевые позиции в столице Зимбабве, Грейс сбежала в Намибию.

После того как Роберт Мугабе ушел в отставку, Елизавета II стала старейший правителем в мире. Также она является рекордсменом по времени нахождения на британском престоле: королева правит Великобританией с 1952 года.