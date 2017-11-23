Эколог возмутился экологической экспертизой полигона ТКО в Благовещенске

Общественники не согласны с решением комиссии по экологической экспертизе, одобрившей проект полигона ТКО в Благовещенске. Больше всего их возмущает то, что не были учтены результаты общественной экологической экспертизы.

Сегодня Медиакорсеть со ссылкой на компанию-инвестора - ООО "Регион-Капитал" сообщила о положительном заключении комиссии по экологической экспертизе по проекту полигону ТКО в Благовещенске. Однако общественники представили свою версию прошедшего заседания. По их словам, члены комиссии не учли мнение активистов и даже не обратили внимание на данные общественной экологической экспертизы, которая была им представлена.

Общественник Дильшод Шерматов, члены комиссии заняли единую позицию по всем основным моментам. Исключение составил председатель Союза экологов РБ Александр Веселов. Он пытался привести свои аргументы по проекту, но его не стали слушать.

Александр Веселов заявил Медиакорсети, что возмущен тем, как прошло заседание.

- Мы провели общественную экологическую экспертизу в сентябре, которая была передана в управление Росприроднадзора, - сообщил Веселов Медиакорсети. - Но эксперты почему-то отказались рассматривать эту экспертизу. Они внаглую проголосовали против нашего заключения, не рассмотрев ни одного пункта. Это абсолютно незаконно, в России подобного прецедента еще не было, чтобы государственная экспертиза отказалась рассматривать общественную. Я предполагаю, что налицо коррупциогенные аспекты этого дела. Заказчиками проекта являются те же лица, которые пытались построить полигон в Стерлитамаке (в Стерлитамаке полигон планировала построить ООО "Вториндустрия" - прим.ред.). В Благовещенск они пришли с теми же подходами и сделали еще хуже: там даже мусоросортировки нет. В проекте написано, что мусоросортировочный комплекс будет по отдельному договору. Денег нет, технических решений никаких нет тоже.

Председатель Союза экологов Башкирии подчеркивает, что Благовещенску в принципе не нужен еще один полигон. В Благовещенском районе уже два года работает новый полигон, сейчас на нем строится линия мусоросортировки.

- Новый полигон нужен для уфимского промузла, и сейчас запланирована реконструкция свалки в Черкассах с линией мусоросортировки, этого полигона должно хватить для всей центральной части Башкирии, - говорит Веселов. - Здесь же - просто будет гора отходов, которая видна будет из Уфы и гореть еще будет, лес вырубят. Это совершенно не легитимный и экологически несостоятельный проект.

Общественники намерены продолжить борьбу против строительства полигона. Они планируют вновь проводить акции протеста и не исключают, что будут обращаться в суд.