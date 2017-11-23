Джазмен Джон Хендрикс умер в США на 97 году жизни
Сегодня, 16:03Общество
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В Нью-Йорке скончался известный исполнитель джазовых композиций Джон Хендрикс.
Как пишет издание Dni.ru, музыканту шел 97-й год.
Сообщается, что Хендрикс скончался в больнице. Причины смерти пока не раскрываются.
Музыкант был одним из участником вокального трио Lambert, Hendricks & Ross. Он приобрел широкую популярность как автор текстов к инструментальным джазовым произведениям.
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