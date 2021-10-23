World SPA Awards: Mriya Resort & Spa стал лучший оздоровительным курортом в мире

Санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa, находящийся в Ялте, признан лидером в трех номинациях международной премии World SPA Awards. Отель стал лучшим оздоровительным курортом в мире, лучшим оздоровительным курортом в Европе и лучшим оздоровительным курортом в РФ.

Как пояснили представителям СМИ в пресс-службе отеля, оздоровительные услуги на курорте представлены медицинским центром MriyaMed, Институтом активного долголетия Mriya Life Institute и спа-центром Delange. Здесь предлагаются программы по уменьшению веса, детоксу, омоложению, замедлению процессов старения организма, восстановлению работоспособности жизненно важных органов, сообщает Интерфакс. World SPA Awards учредили в 2015 году, и она выступает частью одной из самых престижных наград в сфере туризма World Travel Awards (присуждается с 1993 года). Премия преследует целью повышение стандартов в сфере спа- и велнес-туризма, а также стимулирование роста через награждение ведущих компаний в своих областях. Ранее Mriya Resort & Spa удостоился премии World Travel Awards шесть раз. Помимо этого, Центр винного туризма Winepark, который расположен на территории курорта Mriya Resort & SPA, одержал победу одновременно в двух номинациях в разделе «Достопримечательности»: «Лучшая новая туристическая достопримечательность в Европе» (Europe’s Leading New Tourist Attraction 2021) и «Лучшая достопримечательность в сфере винного туризма» (Europe’s Leading Wine Tourism Attraction 2021).

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