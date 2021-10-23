Внутри памятника Салавату Юлаеву в Уфе нашли не только птичьи гнезда, но и дырки

Внутри памятника Салавату Юлаеву в Уфе нашли не только птичьи гнезда, но и дырки
Внутри памятника Салавату Юлаеву в Уфе нашли не только птичьи гнезда, но и дырки
Вчера, 12:38ОбществоИрина ДеревянчукФото: proehal.ru
23 октября в сети появилось видео, на котором видно, что происходит с памятником, вокруг которого ведутся споры о реставрации.

Сегодня, 23 октября в одном из республиканских телеграм-каналов появилось видео, демонстрирующее «внутренний мир» памятника. Отметим, что 14 октября власти Башкирии заявили, что в памятнике Салавату Юлаеву свили гнёзда птицы. Это подтверждает и видео, помимо гнезд демонстрируя даже дырки в памятнике, сквозь которые струится свет

Видео:тг канал Подслушано в Башкирии

Разговоры о дальнейшей судьбе памятника активно ведутся в Уфе, при активном участии общественников и по последним данным летом 2022 года скульптуру вероятнее всего отправят на реставрацию.

Видео:тг канал Подслушано в Башкирии

Напомним и то, что 21 октября журналистов Уфы пригласили на экскурсию и осмотр памятника Салавату Юлаеву. Но по ряду причин подойти к самому памятнику и оценить его состояние вблизи не удалось, а экскурсия как таковая не состоялась.

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