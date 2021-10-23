В Уфе бизнесмены пойдут под суд за то, что не стали сносить незаконные постройки

Напомнили приставы и о другом уголовном деле, которое недавно было возбуждено в отношении директора ООО «Олимпик Парк». Фабула та же – неисполнение решения суда о сносе нежилого здания по адресу ул.Менделеева, 160/3, которые суд также признал незаконным. Отметим, что речь не идет о знаменитом замке на территории Олимпик-парка, а лишь о гостинице, расположенной по этому адресу. Не так давно УФССП по Башкирии сообщало о том, что участок земли, расположенный под гостиницей выставлен на продажу,