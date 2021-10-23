В Уфе бизнесмены пойдут под суд за то, что не стали сносить незаконные постройки

Управление федеральной службы судебных приставов сообщило о возбуждении уголовного дела по 315 статье УК РФ в отношении директора ООО «Ватан», который по решению Арбитражного суда Башкирии должен был снести постройки, которые суд признал незаконными, а именно сразу два здания кафе, две бани и две хозяйственных постройки, которые и формируют комплекс, расположенный на 1449 километре трассы М-5 Урал в Уфимском районе.
Сообщается и о том, что об ответственности за неисполнение решения суда директора информировали, но меры по сносу так и не были приняты. Отмечают в пресс-службе УФССП по Башкирии и то, что решение суда, которое уже вступило в законную силу , бизнесмен злостно игнорировал и уже не раз привлекался к административной ответственности.
Напомнили приставы и о другом уголовном деле, которое недавно было возбуждено в отношении директора ООО «Олимпик Парк». Фабула та же – неисполнение решения суда о сносе нежилого здания по адресу ул.Менделеева, 160/3, которые суд также признал незаконным. Отметим, что речь не идет о знаменитом замке на территории Олимпик-парка, а лишь о гостинице, расположенной по этому адресу. Не так давно УФССП по Башкирии сообщало о том, что участок земли, расположенный под гостиницей выставлен на продажу,
По данному делу материалы дела с утвержденным обвинительным актом уже в суде. Отметим и то, что разговоры о сносе гостиницы звучали еще в 2020 году, не говоря уже о слухах о сносе всего комплекса, якобы для строительства там жилого комплекса, которые распространялись еще в 2019 году.