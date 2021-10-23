В Башкирии из-за ноябрьских праздников изменился график доставки пенсий почтой

О том, что пенсии и другие социальные выплаты некоторым пенсионерам доставят досрочно, а именно 2 и 3 ноября, сообщили в Пенсионном фонде России в Башкирии.

Обновленный ноябрьский график пенсий и прочих социальных выплат, в котором есть изменения, в связи с праздничными днями ноября обнародовала пресс-служба регионального Пенсионного фонда. Так как 4 ноября является праздничным и выходным Днем народного единства, пенсии и другие полагающиеся от ПФР выплаты назначенные на 4 число, получателям будут доставлены 2 и 3 ноября. Касается это лишь тех пенсионеров, которые получают пенсию через почтовые организации. Точную дату доставки выплат получатели могут найти в квитанции к поручению пенсии за прошедший месяц. Что касается тех, кто получает выплаты через кредитные организации – изменений не предвидится. Деньги будут перечислены в положенные сроки, начиная с 12 ноября.

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