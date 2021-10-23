В Башкирии из-за ноябрьских праздников изменился график доставки пенсий почтой

В Башкирии из-за ноябрьских праздников изменился график доставки пенсий почтой
В Башкирии из-за ноябрьских праздников изменился график доставки пенсий почтой
Вчера, 09:30ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
О том, что пенсии и другие социальные выплаты некоторым пенсионерам доставят досрочно, а именно 2 и 3 ноября, сообщили в Пенсионном фонде России в Башкирии.

Обновленный ноябрьский график пенсий и прочих социальных выплат, в котором есть изменения, в связи с праздничными днями ноября обнародовала пресс-служба регионального Пенсионного фонда.

Так как 4 ноября является праздничным и выходным Днем народного единства, пенсии и другие полагающиеся от ПФР выплаты назначенные на 4 число, получателям будут доставлены 2 и 3 ноября. Касается это лишь тех пенсионеров, которые получают пенсию через почтовые организации. Точную дату доставки выплат получатели могут найти в квитанции к поручению пенсии за прошедший месяц.

Что касается тех, кто получает выплаты через кредитные организации – изменений не предвидится. Деньги будут перечислены в положенные сроки, начиная с 12 ноября.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы