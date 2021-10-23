В Башкирии из незаконного оборота изъяли более 14 тысяч литров суррогатного алкоголя

В Башкирии из незаконного оборота изъяли более 14 тысяч литров суррогатного алкоголя
В Башкирии из незаконного оборота изъяли более 14 тысяч литров суррогатного алкоголя
Вчера, 14:18ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
За первые 9 месяцев 2021 года более 14 000 литров некачественного, а значит опасного алкоголя не попали на застолья к жителям республики, сообщил об этом глава региона.

О количестве поддельного алкоголя, изъятого из незаконного оборота за период с января по сентябрь 2021 года, на своей странице в социальной сети рассказала глава Башкирии Радий Хабиров, который не раз называл борьбу с суррогатным алкоголем очень важной задачей для власти.

Политика в этой области должна быть комплексной и стабильной, нельзя снижать темпы ни в одном направлении.Радий Хабиров

Глава Башкирии поделился с подписчиками позитивными новостями с фронта борьбы с суррогатом. По данным приведенным в посте в Башкирии за первое полугодие 2021 года на 6,3% снизилось количество пьяных преступлений. Число отравлений алкоголем за 2020 год снизилось на 29% и составило 73 человека.

В последнее время проблема суррогатного алкоголя на слуху и в соседних регионах, и в Башкирии. Так в октябре в Оренбургской области произошла череде смертельных отравлений суррогатом. Пострадали 67 человек, 34 из которых скончались. При расследовании было установлено, что сырье для суррогата закупали в Уфе, однако директор уфимской фирмы был уверен, что продает техническую жидкость для производства незамерзайки для автомобилей.

Вчера Mkset сообщал о том, что от отравления спиртным в Башкирии за первые 9 месяцев погибли 129 человек. Роспотребнадзор Башкирии сообщал, что в сравнении с прошлым годом за этот же период погибло 126 человек. В ведомстве также назвали города и районы, где зафиксировано наибольшее количество смертей из-за алкоголя.

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