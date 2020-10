В выходные жители двух микрорайонов Перми останутся без воды

Жителям двух микрорайонов Перми ближайший уик-энд придется провести без воды.

Как сообщает properm.ru со ссылкой на ресурсоснабжающую компанию «Новогор-Прикамье», в период с 15 часов субботы, 24 октября до 15 часов воскресенья, 25 октября будут ремонтировать водовод на улице Карпинского возле домов со 101 по 107. На это время жителям рекомендуют запастись водой. Компания публикует адреса домов, у жителей которых в это время воды не будет вовсе либо давление будет слабым. Это дома микрорайонов Нагорного и Авиагородка, где воды не будет на улицах Сусанина, Норильской, Камышловской и ряде других. Ресурсоснабжающая компания извиняется перед жителями за временные неудобства.

