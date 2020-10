За прошедшие сутки в России выявлено 17 340 новых заболевших COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией.

Как пишет RT, скорость прироста новых заболевших составила 1,2%. Общее число зараженных инфекцией приближается к 1,5 млн.

