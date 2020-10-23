В Бирске объявлен режим ЧС

Режим ЧС был введен по причине ухудшения погодных условий. Люди остались в квартирах без отопления, а температура воздуха на улице стремится к минусовой отметке. В связи с этим администрация города и управляющая компания «Жилфонд» предоставили каждой семье электрообогреватели. Однако они при желании могут до устранения неполадок поместиться в местной гостинице или общежитии.