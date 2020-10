В Бирске объявлен режим ЧС

Такое решение было принято из-за опасной ситуации с газоснабжением в одном из многоквартирных домов.

Известно, что филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» по городу Бирску отключил поступление газа в доме по улице Интернациональная из-за неисправности оборудования. В доме проживают 115 человек, из них 38 детей. На данный момент подача газа полностью отключена до полного устранения. Режим ЧС был введен по причине ухудшения погодных условий. Люди остались в квартирах без отопления, а температура воздуха на улице стремится к минусовой отметке. В связи с этим администрация города и управляющая компания «Жилфонд» предоставили каждой семье электрообогреватели. Однако они при желании могут до устранения неполадок поместиться в местной гостинице или общежитии.

