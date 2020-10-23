В Бирске объявлен режим ЧС

В Бирске объявлен режим ЧС

Вчера, 20:01ОбществоКарина МамаеваPhoto: МЧС по РБ
Такое решение было принято из-за опасной ситуации с газоснабжением в одном из многоквартирных домов.

Известно, что филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» по городу Бирску отключил поступление газа в доме по улице Интернациональная из-за неисправности оборудования. В доме проживают 115 человек, из них 38 детей. На данный момент подача газа полностью отключена до полного устранения.

Режим ЧС был введен по причине ухудшения погодных условий. Люди остались в квартирах без отопления, а температура воздуха на улице стремится к минусовой отметке. В связи с этим администрация города и управляющая компания «Жилфонд» предоставили каждой семье электрообогреватели. Однако они при желании могут до устранения неполадок поместиться в местной гостинице или общежитии.

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