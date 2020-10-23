В Челябинске пожарных не «пустили» стоящие возле горящего дома машины

В Челябинске пожарных не «пустили» стоящие возле горящего дома машины

Вчера, 14:24ОбществоPhoto: pixabay.com
Челябинские пожарные были лишены возможности подъехать к месту пожара из-за стоящих машин.

Как сообщает kursdela.biz со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону, ЧП произошло 21 октября в поселке Челябинска Чурилово. Хотя пожарные приехали на место спустя всего несколько минут после сообщения о том, что горит частный двухэтажный дом, не только подобраться к нему, но даже взять воду из ближайшего гидранта они какое-то время не могли. Весь 2-й Норильский переулок был заставлен припаркованными машинами, одна из которых стояла и на гидранте.

К моменту прибытия пожарных горел уже весь второй этаж, и пока они искали воду, огонь распространялся дальше. Жильцы дома успели покинуть горящее здание и вызвать пожарных. Но за те минуты, пока те искали выход из создавшейся ситуации, огонь распространялся дальше по дому.

Опасность была и в том, что в этом месте плотная застройка, и важно было не дать распространиться огню на соседние строения. Это пожарным удалось, а вот горевшее двухэтажное здание пострадало очень серьезно.

Сейчас устанавливаются причины пожара. По предварительной версии, его могло вызвать короткое замыкание в оставленном заряжаться фонаре.

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