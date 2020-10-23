В Челябинске пожарных не «пустили» стоящие возле горящего дома машины

Как сообщает kursdela.biz со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону, ЧП произошло 21 октября в поселке Челябинска Чурилово. Хотя пожарные приехали на место спустя всего несколько минут после сообщения о том, что горит частный двухэтажный дом, не только подобраться к нему, но даже взять воду из ближайшего гидранта они какое-то время не могли. Весь 2-й Норильский переулок был заставлен припаркованными машинами, одна из которых стояла и на гидранте.