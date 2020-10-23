В Башкирии выявлено 74 новых случая заболевания коронавирусом

В Башкирии выявлено 74 новых случая заболевания коронавирусом

Вчера, 10:47ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
За минувшие сутки в Башкирии выросло число заболевших коронавирусом.

Так, на 23 октября в республике зарегистрировано 74 новых пациента с коронавируса. С начала пандемии Covid-19 заболели 10093 человека. За прошедшие сутки выздоровели 156 жителей Башкирии. За весь период от коронавируса вылечились 9218 человек.

Напомним, ранее Росптребнадзор Башкирии выявил в РКБ имени Куватова в Уфе ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм. В частности, сотрудники больницы не предоставляли данные о положительных результатах исследований на коронавирус. Кировский районный суд Уфы рассмотрит дело об административном правонарушении.

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