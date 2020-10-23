В Башкирии выявлено 74 новых случая заболевания коронавирусом

Так, на 23 октября в республике зарегистрировано 74 новых пациента с коронавируса. С начала пандемии Covid-19 заболели 10093 человека. За прошедшие сутки выздоровели 156 жителей Башкирии. За весь период от коронавируса вылечились 9218 человек.