В Башкирии с 26 октября все офисы МФЦ будут работать только по предварительной записи. Выдача уже готовых документов будет производиться в порядке живой очереди. Такое решение было принято на основании распоряжения правительства республики.

Записаться на прием можно по контактному телефону, указанному на сайте, через мобильное приложение «Мои документы» или портал Госуслуг. При этом граждане должны соблюдать ряд условий при посещении офисов МФЦ. Так, приходить рекомендуется не раньше, чем за полчаса до времени записи. На входе вам придется предъявить паспорт и пин-код вашей записи. Все клиенты должны иметь при себе защитную маску и перчатки.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter