В Башкирии директор стройфирмы спрятал от налоговой более двух миллионов рублей

Следственный комитет Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении 54-летнего директора фирмы ООО СМК «Каркас». Его обвиняют о сокрытии денежных средств, за свет которых должно производиться взыскание налогов.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина в период с июля 2018 по октябрь 2019 года проводил денежные операции зная, что все процессы приостановлены по требованию налоговой. Дело в том, что ранее он задолжал налогов на сумму 2,3 миллионов рублей. Поэтому, избегая принудительных денежных списаний, он рассчитывался с другими компаниями, используя счет своего генподрядчика. При этом данное имущество не состояло на балансе компании. Таким образом бизнесмен провел денежные операции на общую сумму свыше 7 миллионов рублей, а это значит, что он скрыл от налоговой тот факт, что владеет суммой, способной покрыть долг. Предприниматель свою вину признал. На его имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

