В Башкирии директор стройфирмы спрятал от налоговой более двух миллионов рублей

В ходе расследования выяснилось, что мужчина в период с июля 2018 по октябрь 2019 года проводил денежные операции зная, что все процессы приостановлены по требованию налоговой. Дело в том, что ранее он задолжал налогов на сумму 2,3 миллионов рублей. Поэтому, избегая принудительных денежных списаний, он рассчитывался с другими компаниями, используя счет своего генподрядчика. При этом данное имущество не состояло на балансе компании.