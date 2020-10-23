Симонов: российский СПГ не должен конкурировать с трубопроводным газом

Симонов: российский СПГ не должен конкурировать с трубопроводным газом

Вчера, 18:20ОбществоPhoto: pikist.com
Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что в России не должно быть конкуренции СПГ и трубопроводного газа.

Издание News.ru сообщает, что Симонов призвал разработать четкую стратегию развития для рынков СПГ и природного газа. По его словам, их конкуренция несет в себе потенциальные риски.

Говоря о том, есть ли вероятность, что российский сжиженный природный газ составит конкуренцию поставщикам из за рубежа, он подчеркнул, что такой вопрос нужно задавать не конкурентам, а отечественным производителям.

Ситуация, когда российские поставщики СПГ конкурируют с отечественными же поставщиками природного газа, снижая стоимость и обваливая рынок, является неправильной. И она имеет место быть, что чем свидетельствуют события текущего года.

Симонов напомнил, что изначально сжиженный природный газ планировали поставлять в страны азиатского региона, но в 2020 году разница цен в Азии и Европе практически исчезла, поэтому российский СПГ оказался на европейском рынке.

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