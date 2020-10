В России начались продажи нового iPhone, однако впервые в Москве возле магазина на Тверской не образовалось очереди.

Газета “Известия” сообщает, что ночью возле магазина не дежурил ни один человек. При этом аналитики утверждают, что спрос на новые гаджеты среди россиян вырос в полтора раза. Сообщается, что в РФ стоимость новой модели смартфона от Apple начинается от 79 990 тысяч рублей. Цена на улучшенные модификации модели - 99 990 и 109 990 рублей, соответственно.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter