Центробанк отозвал у Росбизнесбанка лицензию на проведение банковских операций.

Газета “Известия” сообщает, что у Росбизнесбанка Банк России изъял лицензию из-за выявления многочисленных нарушений при осуществлении банковской деятельности. В частности, кредитно-финансовая организация не соблюдала федеральные законы, требования нормативных актов, а также предоставлял недостоверные данные о размере резервов на возможные потери.

