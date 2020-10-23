РГО: Салават-совхоз может стать базой будущего нацпарка в Башкирии

РГО: Салават-совхоз может стать базой будущего нацпарка в Башкирии

Вчера, 14:31ОбществоМинзаля АскароваPhoto: www.rgo.ru
Научно-экспедиционная группа Русского географического общества обследовала район геолого-разведочных работ «Русской медной компании» в Абзелиловском районе.

Накануне научно-экспедиционная группа Русского географического общества посетила Абзелиловский район республики и обследовала местность, где в недавнем прошлом «Русская медная компания» планировала начать разработку месторождения меди. Об этом сообщается на сайте общества.

Уточняется, что поводом для создания комиссии послужило обращение председателя местного отделения РГО в Абзелиловском районе президенту Русского географического общества С.К. Шойгу. Комиссию возглавил вице-президент РГО, председатель Постоянной Природоохранительной комиссии РГО, академик РАН А.А. Чибилёв. В состав комиссии вошли ведущие учёные Сибая, Уфы и Магнитогорска, члены экологического актива Абзелиловского района.

Сообщается, что экспедиционная комиссия наибольшее внимание уделила западному склону хребта Крыктытау в долине реки Большой Кизил.

- В августе компания вынуждена была приостановить свои работы, оставив без рекультивации более 15 очагов разрушения уникального горно-лесного ландшафта и разбитые глубокими рвами лесные дороги, отмечают члены экспедиции.

Члены экспедиции насчитали 15 очагов разрушения горно-лесного ландшафта и разбитые глубокими рвами лесные дороги после ухода РМК

Ученые дали оценку состоянию рекреационно-туристкой инфраструктуре озера Банное, посетили форелевое хозяйство на реке Собулак, места вольного выпаса местной породы лошадей, лесохозяйственные участки. Особый интерес членов комиссии вызвали уникальные памятники природы – реликтовые и старовозрастные лиственницы, гора Караташ, места обитания видов растений и животных, занесённых в Красные книги страны и региона.

Отмечается, что члены экспедиции пришли к единодушному мнению, что «территория хребта Крыктытау де-факто располагает уникальным комплексом, соответствующим статусу национального природного парка позволяющим включить его в Стратегию развития сети ООПТ Российской Федерации до 2030 года», а созданная местным отделением РГО база в Салават-совхозе может рассматриваться в качестве ключевого кордона в центре будущего природного парка.

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