РГО: Салават-совхоз может стать базой будущего нацпарка в Башкирии

Отмечается, что члены экспедиции пришли к единодушному мнению, что «территория хребта Крыктытау де-факто располагает уникальным комплексом, соответствующим статусу национального природного парка позволяющим включить его в Стратегию развития сети ООПТ Российской Федерации до 2030 года», а созданная местным отделением РГО база в Салават-совхозе может рассматриваться в качестве ключевого кордона в центре будущего природного парка.