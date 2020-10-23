Республика Коми получит новые экспресс-тесты отечественного производства

Кроме этого, администрация края выделит в октябре-ноябре свыше 200 млн рублей на закупку санитарной авиации, препаратов и средств индивидуальной защиты. Ранее депутаты одобрили увеличение расходной части бюджета республики более чем на 1,1 млрд рублей из-за роста заболеваемости КОВИД.