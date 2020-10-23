Республика Коми получит новые экспресс-тесты отечественного производства

Республика Коми получит новые экспресс-тесты отечественного производства

Вчера, 22:01ОбществоPhoto: pxhere.com
25 октября в Коми поступит партия современных экспресс-тестов, выявляющих коронавирус.

По словам губернатора Владимира Уйбы, новые тест-системы помогут проверить на наличие КОВИД больше жителей региона, пишет infox.ru.

Кроме этого, администрация края выделит в октябре-ноябре свыше 200 млн рублей на закупку санитарной авиации, препаратов и средств индивидуальной защиты. Ранее депутаты одобрили увеличение расходной части бюджета республики более чем на 1,1 млрд рублей из-за роста заболеваемости КОВИД.

Как отметил исполняющий обязанности главы Минздрава Коми Борис Александров, сейчас основные силы медработников брошены на помощь обустроенным в Сыктывкаре инфекционным госпиталям, в которых наблюдается нехватка врачей и медперсонала.

Сообщается, что ожидаемые экспресс-тесты изготовлены в ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии».

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