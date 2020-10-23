Премьер Башкирии рассказал о ходе строительства ковид-госпиталя в Стерлитамаке

Напомним, строительство госпиталя обойдётся в 2,2 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда направят на само строительство и 827 миллионов — на закупку медицинского оборудования. Больница рассчитана на 282 койки, в случае ЧС — на 312 мест. Кроме того, в медучреждении предусмотрено общежитие для 24 сотрудников.