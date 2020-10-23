Премьер Башкирии рассказал о ходе строительства ковид-госпиталя в Стерлитамаке

Премьер Башкирии рассказал о ходе строительства ковид-госпиталя в Стерлитамаке

Вчера, 10:39ОбществоАнна КононоваPhoto: facebook Андрея Назарова
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал о строительных работах в нового ковид-госпиталя в Стерлитамаке.

Чиновник отметил, что «это будет гораздо большее», чем просто инфекционная больница. По его словам, новое медучреждение по функционалу, оснащённости и внешнему виду ближе к «суперсовременному медицинскому центру мирового уровня».

За две недели строители залили фундаментные плиты по всем семи корпусам, провели подъездные пути и провели временное электричество.

Вовсю идет прокладка сетей канализации, ведь до конца недели, по графику, надо будет собрать металлоконструкции первого и второго корпусов. Параллельно сейчас снимаем плодородный слой и разрабатываем грунт под лечебные корпуса, а также станцию технической обработки хозяйственной и бытовой канализации, пишет Андрей Назаров.

На объекте работают 123 человек и 47 единиц техники. Как заявил премьер-министр, в дальнейшем будут привлекаться дополнительные силы. К началу декабря инфекционный центр начнёт приём первых пациентов.

Напомним, строительство госпиталя обойдётся в 2,2 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда направят на само строительство и 827 миллионов — на закупку медицинского оборудования. Больница рассчитана на 282 койки, в случае ЧС — на 312 мест. Кроме того, в медучреждении предусмотрено общежитие для 24 сотрудников.

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