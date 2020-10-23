Правительство России продлит «коронавирусные» доплаты медикам

По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой администрирование выплатами переведут на федеральный уровень. Также планируется изменить механизм администрирования выплат: если раньше средства поступали из федерального бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и далее в регионы, то теперь выплаты будет напрямую осуществлять один из внебюджетных фондов (Пенсионный фонд, ФФОМС или Фонд социального страхования) под совместным руководством Минздрава и Минтруда.