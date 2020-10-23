Правительство России продлит «коронавирусные» доплаты медикам

Правительство России продлит «коронавирусные» доплаты медикам

Вчера, 17:52ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В следующем году доплаты медицинским сотрудникам, работающим с больными COVID-19, сохранятся, а администрирование выплат переведут на федеральный уровень.

Правительство России в 2021 году продолжит финансировать федеральные доплаты медицинским сотрудникам, работающим с больными COVID-19, но изменит механизм начисления выплат. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой администрирование выплатами переведут на федеральный уровень. Также планируется изменить механизм администрирования выплат: если раньше средства поступали из федерального бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и далее в регионы, то теперь выплаты будет напрямую осуществлять один из внебюджетных фондов (Пенсионный фонд, ФФОМС или Фонд социального страхования) под совместным руководством Минздрава и Минтруда.

Напомним, на стимулирующие выплаты могут рассчитывать врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи и ряд других сотрудников системы здравоохранения, занятых лечением больных с коронавирусом или контактирующих с пациентами из групп риска.

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