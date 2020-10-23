Мишустин вручил госнаграду фельдшеру из Нефтекамска

Мишустин вручил госнаграду фельдшеру из Нефтекамска

Вчера, 11:03ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: health.bashkortostan.ru
Награждение врачей прошло в Москве в преддверии Дня медицинского работника.

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил российским медработникам государственные награды. Ранее в честь всех медицинских работников и добровольцев Президентом было принято решение учредить отдельные госнаграды – это орден Пирогова и медаль Луки Крымского.

Среди награжденных оказались руководители медицинских организаций, доктора, средний медицинский персонал и водители скорых. В числе тех, кого наградили, оказались и уроженцы Башкирии. Так, фельдшер отделения скорой и неотложной медпомощи городской больницы Нефтекамска Эльмира Юсупова была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как отмечает Минздрав Башкирии, столь высокая награда была присвоена Юсуповой за большой вклад в борьбу с COVID-19 и проявленную самоотверженность при исполнении служебного и гражданского долга. В ведомстве пояснили, что в период пандемии Эльвира Юсупова неоднократно работала в составе специализированной эпидемиологической бригады скорой медицинской помощи.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы