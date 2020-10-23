Мишустин вручил госнаграду фельдшеру из Нефтекамска

Как отмечает Минздрав Башкирии, столь высокая награда была присвоена Юсуповой за большой вклад в борьбу с COVID-19 и проявленную самоотверженность при исполнении служебного и гражданского долга. В ведомстве пояснили, что в период пандемии Эльвира Юсупова неоднократно работала в составе специализированной эпидемиологической бригады скорой медицинской помощи.