Минздрав Башкирии сообщил, в каких районах больше всего людей болеют коронавирусом

По данным Роспотребнадзора республики, по состоянию на 23 октября, больше всего заболевших зафиксировано в столице Башкирии - 4178 человек.

На втором месте расположился Туймазинский район. Там на сегодняшний день 539 носителей опасного заболевания. Чуть меньше в городе Нефтекамск – 518 заболевших. 428 человек заразились коронавирусом в Стерлитамаке, еще 415 – в Белебеевском районе. Photo: Минздрав РБ В городе Салават на сегодняшний день болеют коронавирусом 385 жителей. В Уфимском районе зарегистрировано 254 зараженных. 229 и 210 в городах Кумертау и Октябрьском, соответственно. Самыми безопасными от коронавируса районами оказались Дуванский район с десятью заболевшими. На одного меньше в Белокатайском районе. Всего шесть человек на сегодняшний день болеют коронавирусом в Кигинском районе и по три заболевших в Зилаирском районе и Межгорье.

