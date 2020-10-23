Минздрав Башкирии сообщил, в каких районах больше всего людей болеют коронавирусом

Самыми безопасными от коронавируса районами оказались Дуванский район с десятью заболевшими. На одного меньше в Белокатайском районе. Всего шесть человек на сегодняшний день болеют коронавирусом в Кигинском районе и по три заболевших в Зилаирском районе и Межгорье.