Известный музыкант скончался в Уфе после COVID-19

Известный музыкант скончался в Уфе после COVID-19

Вчера, 11:50ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: bashinform.ru
По словам коллег, мужчина не смог восстановиться после перенесенной инфекции.

На 72-м году ушел из жизни известный музыкант и педагог, заслуженный работник культуры России и Башкирии Владимир Башинский, сообщает ИА Башинформ.

Как пишет агентство со ссылкой на коллег погибшего, Башинский не смог восстановиться после того, как переболел коронавирусом, у него начались осложнения. 21 октября музыкант скончался в больнице после операции.

Владимир Башинский родился в Уфе 19 декабря 1948 года. Окончил Уфимское училище искусств и Уфимский государственный институт искусств по классу баяна у известного педагога и композитора Николая Инякина.В течение 35 лет Башинский преподавал в отделе народных инструментов Уфимского училища искусств. Его учениками являются известные баянисты и аккордеонисты - Сергей Катков, Александр Гатауллин, Руслан Осипов, Александр Шведов, Редик Баталов и многие другие. В последние годы Владимир Башинский работал в Московской городской объединенной детской школе искусств «Кусково».

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