Известный музыкант скончался в Уфе после COVID-19

Владимир Башинский родился в Уфе 19 декабря 1948 года. Окончил Уфимское училище искусств и Уфимский государственный институт искусств по классу баяна у известного педагога и композитора Николая Инякина.В течение 35 лет Башинский преподавал в отделе народных инструментов Уфимского училища искусств. Его учениками являются известные баянисты и аккордеонисты - Сергей Катков, Александр Гатауллин, Руслан Осипов, Александр Шведов, Редик Баталов и многие другие. В последние годы Владимир Башинский работал в Московской городской объединенной детской школе искусств «Кусково».