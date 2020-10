Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о том, что атакующий полузащитник команды Хамес Родригес пропустит встречу шестого тура АПЛ с «Саутгемтоном» из-за повреждения. Встреча состоится 25 октября в 17:00 мск.

«К сожалению, у Хамеса возникли проблемы во время игры с «Ливерпулем». В начале матча он сильно столкнулся с ван Дейком. Думаю, в матче с «Саутгемптоном» он нам не поможет», – цитирует Анчелотти «Советский спорт» с ссылкой на клубную пресс-службу «ирисок». Отметим, что в нынешнем сезоне 29-летний колумбиец забил три гола и отдал четыре ассиста в шести встречах. Его команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 13 очко.

