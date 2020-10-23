Facebook назван основным источником дезинформации о коронавирусе

Facebook назван основным источником дезинформации о коронавирусе

Вчера, 16:02ОбществоPhoto: pexels.com
Международным центром журналистов опубликованы результаты нового исследования «Журналистика и пандемия» на тему главного источника распространения дезинформации о COVID-19.

Первое место досталось Facebook, о чем сказали 66 процентов респондентов. Второе поделили Twitter и WhatsApp, сообщает fedpress.ru. А девять процентов фейков о коронавирусе поступает посредством электронной почты.

При этом почти половина опрошенных из таких стран, как Америка, Великобритания, Индия, Нигерия и Бразилия считают, что вторыми по значимости источниками дезинформации о COVID-19 после социальных сетей, являются политики и должностные лица. 81 процент журналистов почти еженедельно встречается с дезинформацией, а свыше четверти опрошенных она попадается много раз ежедневно.

30 процентов опрошенных журналистов считают, что редакции не обеспечили своих репортеров, работающих на месте событий при первой волне пандемии, защитным снаряжением.

В ходе данного исследования было опрошено свыше 1,4 тысячи англоговорящих журналистов во всем мире.

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