Facebook назван основным источником дезинформации о коронавирусе

При этом почти половина опрошенных из таких стран, как Америка, Великобритания, Индия, Нигерия и Бразилия считают, что вторыми по значимости источниками дезинформации о COVID-19 после социальных сетей, являются политики и должностные лица. 81 процент журналистов почти еженедельно встречается с дезинформацией, а свыше четверти опрошенных она попадается много раз ежедневно.