Facebook назван основным источником дезинформации о коронавирусе

Международным центром журналистов опубликованы результаты нового исследования «Журналистика и пандемия» на тему главного источника распространения дезинформации о COVID-19.

Первое место досталось Facebook, о чем сказали 66 процентов респондентов. Второе поделили Twitter и WhatsApp, сообщает fedpress.ru. А девять процентов фейков о коронавирусе поступает посредством электронной почты. При этом почти половина опрошенных из таких стран, как Америка, Великобритания, Индия, Нигерия и Бразилия считают, что вторыми по значимости источниками дезинформации о COVID-19 после социальных сетей, являются политики и должностные лица. 81 процент журналистов почти еженедельно встречается с дезинформацией, а свыше четверти опрошенных она попадается много раз ежедневно. 30 процентов опрошенных журналистов считают, что редакции не обеспечили своих репортеров, работающих на месте событий при первой волне пандемии, защитным снаряжением. В ходе данного исследования было опрошено свыше 1,4 тысячи англоговорящих журналистов во всем мире.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter