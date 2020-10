Школьники Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа обязаны носить маски, выходя за пределы класса.

Как сообщает muksun.fm, родители школьников, имеющих хронические заболевания, получили от руководства учебных заведений совет перевести детей на обучение в удаленном формате. По данным районного департамента образования, сегодня на дистанционном режиме обучаются 28 школьников. 14 учителей старше 65 лет, имеющих сниженный иммунитет, также перешли на работу в удаленном режиме.

