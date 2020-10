За минувшие сутки из московских клиник выписалось больше двух с половиной тысяч человек, вылечившихся от коронавируса.

Газета “Известия” сообщает, что в общей сложности за последние сутки из московских коронавирусных госпиталей выписали 2779 человек. Таким образом, общее количество пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции с начала пандемии в Москве составило 285 271 человек. Ранее было объявлено, что в столице России стали работать временные коронавирусные госпитали при городских стационарах.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter