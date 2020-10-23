Башкирская содовая компания компенсирует лечение сотрудников от COVID-19

Башкирская содовая компания компенсирует лечение сотрудников от COVID-19

Вчера, 13:12ОбществоPhoto: pixabay.com
АО «Башкирская содовая компания» (БСК) компенсирует затраты на лечение всем сотрудникам, переболевшим коронавирусом. Выплаты в 6 тысяч рублей будут производиться в рамках Программы повышения благосостояния трудового коллектива на 2020-2025 годы. Ее инициатором стал гендиректор «БСК» Эдуард Давыдов.

«Люди - главная ценность компании и мы не имеем права оставлять их один на один с этим заболеванием», - сказал Давыдов. Компания делает всё возможное, чтобы сохранить здоровье сотрудников, отметил он.

Программа вводится для облегчения финансовой нагрузки сотрудников компании в период пандемии. Также сумма компенсации в 6 тысяч рублей будет увеличена при более тяжелом течение заболевания. Это, возможно, первый прецедент, когда руководитель российской компании поручает компенсировать затраты сотрудников на лечение.

Еще с начала пандемии COVID-19 на предприятии были приняты все необходимые меры предосторожности. Компания закупила витаминные наборы, средства индивидуальной защиты и термометры для сотрудников. Также во всех помещениях производится постоянная санобработка.

Стоит отметить, что предприятие оказывает помощь не только сотрудникам компании, но и остальным жителям Башкирии. Так, 35 миллионов рублей БСК направила на продуктовые наборы для малоимущих и семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Помогла с организацией госпиталя при городской больнице №2 для жителей с подозрением на коронавирусную инфекцию, закупив строительно-отделочные материалы, инвентарь, дезинфекторы и медицинское диагностическое оборудование. Также в распоряжение больницы был передан грузовой транспорт и изготовлены боксы для больных. А медперсонал “Клинической больницы №1” компания обеспечила костюмами индивидуальной защиты. Еще 10 муниципалитетов получили финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей. Средства направлены в муниципальные больницы. А несколько тонн продукции БСК (гипохлорит натрия) были отправлены в Стерлитамак. Там из нее приготовили раствор для дезинфекции дорог и тротуаров.

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