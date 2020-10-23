Башкирская содовая компания компенсирует лечение сотрудников от COVID-19

Стоит отметить, что предприятие оказывает помощь не только сотрудникам компании, но и остальным жителям Башкирии. Так, 35 миллионов рублей БСК направила на продуктовые наборы для малоимущих и семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Помогла с организацией госпиталя при городской больнице №2 для жителей с подозрением на коронавирусную инфекцию, закупив строительно-отделочные материалы, инвентарь, дезинфекторы и медицинское диагностическое оборудование. Также в распоряжение больницы был передан грузовой транспорт и изготовлены боксы для больных. А медперсонал “Клинической больницы №1” компания обеспечила костюмами индивидуальной защиты. Еще 10 муниципалитетов получили финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей. Средства направлены в муниципальные больницы. А несколько тонн продукции БСК (гипохлорит натрия) были отправлены в Стерлитамак. Там из нее приготовили раствор для дезинфекции дорог и тротуаров.