В Уфе определят самых талантливых и увлеченных гидов города

В Уфе пройдет конкурс «Уфа туристическая», направленный на поиск самых талантливых и увлеченных гидов столицы.

Первый очный этап конкурса стартует 23 октября 2018 года в 10:30 часов в Башкирском государственном художественном музее имени М. В. Нестерова. На данном этапе участники конкурса презентуют свой авторский экскурсионный маршрут.

Второй очный этап конкурса состоится 30 октября 2018 года в форме экскурсии по Национальному музею РБ. Участники продемонстрируют свои знания по истории Уфы, Республики Башкортостан, а также владение методикой показа и рассказа.

Конкурс пройдет по двум номинациям: обзорная экскурсия по Уфе и тематическая экскурсия по Уфе. Тематическая экскурсия обязательно должна быть связана с какими-либо событиями, известными людьми, определенным историческим периодом и прочее.