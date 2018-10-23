В Уфе могут увеличить школьные перемены

На школьные столовые Уфы увеличилась нагрузка. Дети не успевают полноценно поесть, что негативно сказывается на их здоровье.

Начальник Управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму столицы Башкирии Луиза Макшукова отметила, что совместно с Управлением образования города предлагается увеличить время школьных перемен, отведенных на прием пищи в учебных учреждениях, работающих в односменном режиме. Сейчас перемены длятся 10-15 минут.