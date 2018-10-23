В Башкирии возьмут на учет семьи с детьми, в которых есть оружие

Сегодня, 23 октября, в Доме Республики в Уфе, врио главы республики Радий Хабиров собрал на заседание представителей органов государственной власти республики, руководителей МВД по РБ, прокуратуры, региональных управлений ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета, МЧС, профильных министерств и ведомств и поставил перед ними задачу провести ревизию мер безопасности в образовательных учреждениях.

Прежде всего, руководитель республики вспомнил про недавнюю трагедию в Керчи, которая, по его словам, стала для всех страшным уроком. Напомним, студент политехнического колледжа беспрепятственно пронёс в здание оружие и взрывное устройство и устроил там настоящую бойню. В результате погиб 21 человек, большинство из них – подростки, получили ранения десятки людей. Похожий случай произошел в апреле и в Башкирии, в стерлитамакской школе №1.

- Мы должны понимать, что входим в список проблемных в этой части регионов, - отметил Радий Хабиров. - Органы власти всех уровней, силовики – мы несём персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого жителя республики. Прошу ни на минуту не забывать об этом.

Сейчас в городах и районах Башкирии правоохранительные органы совместно с муниципалитетами проводят проверки объектов образования.

- Главное - чтобы все выявленные нарушения своевременно устранялись, - подчеркнул врио главы региона. - Необходимо продолжать проводить с педагогами, сотрудниками, учащимися инструктажи и тренировки, оснащать учебные заведения системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом.

По официальным данным, почти треть образовательных организаций в Башкирии(а это больше тысячи!) не имеют систем видеонаблюдения. Между тем, за последние пять лет на создание безопасных условий обучения из бюджетов всех уровней было выделено почти 1,5 млрд рублей. В этом году предполагается выделение ещё 116 млн рублей. Однако, как показывает практика, этого пока недостаточно.

Радий Хабиров обратился к руководителям образовательных организаций с требованием принять дополнительные меры безопасности, ужесточить пропускной режим, критически оценивать персонал.

- Сотрудники охранных структур в школах должны быть в состоянии обеспечить защиту и принять действенные меры, - сказал он.

Руководитель региона сообщил, что Министерство образования должно провести тщательную проверку состояния безопасности подведомственных учреждений, их оснащённости системами защиты, и 15 января доложить ему лично о результатах.

По словам Радия Хабирова, много нареканий вызывает деятельность частных охранных агентств, добросовестность и профессионализм их сотрудников. Об этом говорят и директора школ, и родители, и сами учащиеся. Руководитель республики поручил провести анализ работы ЧОПов и подготовить предложения на эту тему. Помимо этого, необходимо будет подготовить списки семей с детьми, в которых зарегистрировано огнестрельное, травматическое и прочее оружие.

- Отделы образования на местах должны владеть такой информацией, а местные участковые – вести профилактическую работу с родителями по вопросам хранения оружия, - заявил Радий Хабиров.