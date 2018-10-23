В Башкирии сотрудника ФСИН обвинили в служебном подлоге

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, в отношении мужчины уже возбуждены два уголовных дела по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в начале 2017 года сотрудник уголовно-исполнительной инспекции по городу Ишимбай и Ишимбайскому району, не желая должным образом исполнять свои обязанности, изготовил фиктивные справки о профилактических беседах, проведенных с осужденным, которому по приговору суда в качестве наказания было назначено 200 часов обязательных работ с отбыванием в одном из сельсоветов Ишимбайского района, в которых указал.

В справках инспектор сообщил, что виновные действительно отбывали наказание в сельсовете, не нарушали трудовую дисциплину, тем самым внеся заведомо ложные сведения о полном отбытии наказания. Между тем, осужденный на самом деле находился на вахте в ЯМАО и наказание не отбывал. Аналогичным образом подозреваемый поступил и со вторым осужденным, которому приговором суда также в качестве наказания было назначено 200 часов обязательных работ с отбыванием в одной из управляющих компаний города Ишимбай.