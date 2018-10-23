В Башкирии скончался художник Виктор Пегов

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Прощание с художником и педагогом пройдет завтра, 24 октября.
Виктор Пегов, член Союза художников РБ, заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин Орджоникидзевского района ушел из жизни, не дожив до юбилея нескольких дней, сообщили в пресс-службе администрации города.
Прощание с живописцем состоится завтра, 24 октября, в галерее "Ижад" по адресу улица Космонавтов, 22 с 11:00 до 12:00. Отпевание пройдет в родном селе Р. Юрмаш в 13:00.
Виктор Николаевич – один из видных представителей реалистического направления, заслуженно уважаемый и как художник, и как педагог. С 1964 года преподавал в Уфимской школе искусств. Среди выпускников школы, учившихся у Пегова известные художники: М.Давлетбаев, М.Спиридонов, Р.Аскаров.
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