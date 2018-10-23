В Башкирии скончался художник Виктор Пегов

Виктор Пегов, член Союза художников РБ, заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин Орджоникидзевского района ушел из жизни, не дожив до юбилея нескольких дней, сообщили в пресс-службе администрации города.

Прощание с живописцем состоится завтра, 24 октября, в галерее "Ижад" по адресу улица Космонавтов, 22 с 11:00 до 12:00. Отпевание пройдет в родном селе Р. Юрмаш в 13:00.