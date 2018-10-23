В Башкирии пройдет проверка оповещения гражданской обороны

В ходе проверки в столице и в республике будут звучать кратковременные сирены длительностью до трех секунд. 25 октября с 09:30 до 13:00 часов совместная проверка электросиренного оборудования будет проводиться в центральной части Уфы и в районах Башкирии.

Сигнал «Внимание всем» – это предупредительный сигнал, длительностью до трех минут, который подаётся для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

Напоминаем основные правила поведения при получении сигнала: если Вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звук сирены или звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немедленно включите полную громкость приемника радиовещания на любой программе или включите телевизионный приемник на любой местный новостной канал.

По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения.