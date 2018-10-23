Роскачество нашло антибиотики в «Докторской» колбасе

Лабораторные исследования показали, что в 16 видах продукции содержатся антибиотики. Об этом пишет RNS.

Содержание антибиотиков в колбасе не превышало допустимых пределов. В состав одного из исследуемых образцов не входила говядина, хотя о ее наличии сообщалось на упаковке. Еще в трех видах «Докторской» колбасы обнаружили не говядину и свинину, а дешевое куриное мясо. О данной добавке указали только два производителя.

Вся проверенная Роскачеством колбаса не содержала в своем составе сою, бумагу или другие посторонние генетические материалы. Сотрудники надзорного органа пояснили, что производители могут добавлять в колбасы запрещенную ГОСТом добавку. Речь идет о каррагинане, используемом для получения необходимой консистенции фарша, в случае если в нем мало функционального белка. Технические условия разрешают добавлять данное вещество в колбасу, однако о его содержании необходимо писать на упаковке. Так 12 производителей исследуемой продукции не информировали покупателей о содержании в ней каррагинана.

Роскачество не выявило во взятых образцах колбасы крахмала, применяемого для «склеивания» фарша. Вес всей изученной продукции соответствовал заявленному на упаковке. Недовеса нигде не было. В то же время четыре производителя добавляли в колбасы клетчатку. Последняя удерживает влагу. На этикетках о содержании клетчатки в продукции ничего не сообщалось.

Вся прошедшая исследование колбаса оказалась безопасной для здоровья потребителей. Каких-либо нарушений по микробиологическим показателям выявлено не было. Эксперты не нашли в продукции ни тяжелых металлов, ни радионуклидов, ни генно-модифицированных ингредиентов (ГМИ).