«Норникель» cтал соучредителем Инновационного инжинирингового центра

Компания «Норникель», которую возглавляет Владимир Потанин, стала соучредителем «Инновационного инжинирингового центра».
Как сообщают «Новые известия», должность генерального директора «Инновационного инжинирингового центра» занимает Николай Колпаков. Он пояснил, что задачей центра должна стать интеграция кооперационных связей в сфере российского технологического инжиниринга.
Замдиректора департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Алексей Пинчук заявил, что ИИЦ – это своего рода интерфейс для взаимодействия с отечественными компаниями по решению четко поставленных задач.
Главная цель АНО «Инновационный инжиниринговый центр» – сформировать системный подход. Первоочередной задачей здесь должно стать выявление технологических проблем, стоящих перед российскими корпорациями, и их решение с опорой исключительно на силу отечественной мысли. Во-вторых, центр формирует кооперационные цепочки из российских предприятий, инжиниринговых и научных центров, чтобы создать технологические решения.
Не менее активно «Норникель» сейчас развивает цифровые и IT- технологии, заключая сотрудничество с участниками этого рынка. Так, на прошлой неделе компания подписала соглашение со «Сколково», где она занимается созданием партнерского центра. Там будут разрабатываться и внедряться новые IT-технологии. Обе стороны убеждены, что партнерство принесет только положительный результат и даст стимул российской IT-отрасли активно развиваться.