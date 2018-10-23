История времени и психология «Игры Престолов»: в Уфе пройдет Фестиваль науки

Главной площадкой фестиваля выбрана Академия наук республики (Кирова, 15). Вход на все лекции и программы фестиваля — бесплатный. В программе фестиваля — целая серия научных лекций по астрономии, биологии, физике и математике от ведущих ученых-лекторов России.

В рамках Фестиваля состоятся презентации олимпиад и конкурсов Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, фестиваль актуального научного кино (ФАНК), будет функционировать зона управления роботами и ЗД-печати, на которой студенты и школьники смогут собственноручно спаять собственного робота и создать 3Д-модели.

Лучшие научные проекты, программы, разработки и исследования продемонстрируют ведущие университеты республики. Лекции и мастер-классы на фестивале пройдут и для учеников и для учителей.

На главной площадке фестиваля будет развернута научно-популярная выставка, на которой участники смогут познакомиться с экспозицией Петрозаводского музея занимательных наук и выступлениями ведущего Московского театра занимательных наук. Параллельно с главной площадкой, Фестиваль науки будет проходить в институтах Уфимского федерального исследовательского центра РАН, БГУ, Аграрном университете, Уфимском филиале Финансового университета при Правительстве РФ, ДК «Моторостроитель».

Помимо пула докладов по точным наукам, в программе заявлена и открытая лекция психиатра Виктора Лебедева, который разложит по полочкам всех персонажей популярного сериала «Игра престолов» и их психические расстройства.

25 октября жителей северной части города Фестиваль науки ждет в ДК «Моторостроитель», где совместнос НПА «Технопарк АТ» и при поддержке ПАО «ОДК – УМПО» и Башкортостанского Регионального отделения Союза машиностроителей России пройдет масса интересного: гонки дронов, научные игры, открытые лекции, научная выставка и многое другое.

За эти дни школьники, студенты и все желающие смогут полностью окунуться в мир науки и технологий, пройти курс из практических занятий у лучших учителей России. Партнеры Фестиваля - Фонд "Траектория" и Уфимский научно-технический центр.